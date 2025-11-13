Este viernes se recuperará la estabilidad, habrán muchas menos nubes temperaturas serán un poco más bajas

El tiempo de Canarias | Viernes postClaudia

Canarias

Recuperaremos el tiempo estable este viernes, se verán muchas menos nubes y la mayor parte de ellas serán de evolución creciendo en el interior de las islas, con poca probabilidad de que puedan dejar alguna gota en La Palma, Tenerife o Gran Canaria. Se verán nubes altas entrando por el oeste de paso sin mayores consecuencias.

El viento amainará por completo y girará a componente oeste, será casi inapreciable.

Las temperaturas serán un poco más bajas, tanto las mínimas como las máximas.

El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste con olas cercanas a los 3 metros de altura en las costas del norte y de unos 2 metros en las del sur, mejorará de cara al sábado.

El tiempo por islas

El Hierro: Esperamos intervalos nubosos poco importantes algunas de tipo alto y las de tipo bajo por el nordeste sin más. Amainará el viento y las temperaturas serán parecidas.

La Palma: Veremos nubes bajas a lo largo del todo el día podría caer alguna gota en medianías, se verán algunas nubes altas también casi no habrá viento y las temperaturas serán parecidas.

La Gomera: Las nubes bajas se irán acumulando en el centro y este, de evolución. El viento será casi inapreciable y las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos más nubes por el sur en Tenerife que por el norte, se generarán de evolución en las medianías, podría escaparse alguna gota. Nubes altas de paso.

Gran Canaria: Manto nuboso de tipo bajo en el interior y mitad este, sin lluvia destacable. La cara oeste estará más despejada aunque con nubes altas. El viento amainará y refrescará.

Fuerteventura: Día despejado con nubes dispersas a primera hora que no tardarán en disiparse. Se notará el descenso térmico y los valores oscilarán entre los 17 y los 24 grados.

Lanzarote: Escasa nubosidad, podrían entrar de tipo alto por el sur sin mayores consecuencias. El viento amainará y las temperaturas variarán entre los 17 y los 24 grados.

La Graciosa: Se verán algunas nubes por la mañana y luego predominará el ambiente soleado. Las temperaturas serán algo más frescas, no habrá viento y mejorará un poco el mar.