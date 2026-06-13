Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 14 de junio

Este domingo tendremos cielos nubosos en el norte de las islas, con nubosidad más compacta a primeras y últimas horas del día. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en costas y experimentarán un ligero descenso en zonas del interior que serán más notable en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Imagen RTVC

El viento será el alisio moderado con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas, sureste y noroeste. Probables rachas localmente muy fuertes en zonas del sureste y oeste de Gran Canaria y La Gomera. En cumbres será flojo variable salvo en altas cumbres de Tenerife que soplará del suroeste moderado.

Y en el mar, las olas más grandes las tendremos en las costas abiertas al norte que rondarán el 1m, salvo a últimas horas del día en el litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote donde podrían superar el 1,5m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nuboso en el norte y noreste a primeras y últimas horas por debajo de los 800 m. En el resto, despejado. Alisio moderado más intenso en el sureste y temperaturas agradables.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y noreste por debajo de los 1000 m. Tenderá a intervalos en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, que se acelerará en el noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte con amplios claros al mediodía. En el resto de zonas, despejado. Alisio moderado sin descartar rachas localmente muy fuertes en la capital por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos por debajo de los 1000 metros con apertura de claros al mediodía. En el resto estará despejado. Viento alisio moderado que será más intenso en el noroeste, sureste y fachada sur del área metropolitana. En altas cumbres será moderado del suroeste. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 800 metros, aunque perderá consistencia al mediodía. En el resto, despejado. Alisio moderado más intenso en el oeste y sureste donde son probables rachas muy fuertes. Temperaturas más cálidas en medianías del sureste. En la capital irán desde los 20ºC a los 23ºC.

Fuerteventura: Nuboso en el norte y vertiente oeste a primeras y últimas horas. En el resto, despejado. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en el sur de Jandía. Temperaturas más cálidas en el sureste. En la capital irán desde los 18ºC a los 25ºC.

Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste con amplios claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en el interior por la tarde. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 26ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso con apertura de claros durante las primeras horas de la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.