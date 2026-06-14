Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 15 de junio

Comenzamos la semana con cielos nubosos en el norte en torno a los 900-1200 metros de altitud. Se abrirán amplios claros al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Las temperaturas no se moverán mucho. Bajarán ligeramente en zonas del interior.

Imagen RTVC.

El viento será el alisio moderado con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas, sureste y noroeste. Probables rachas muy fuertes, +70 Km/h, en el oeste y sureste de la isla de Gran Canaria.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte y canales entre islas con oleaje en torno al 1 – 1,5 metros. En costas más resguardadas del sur las olas difícilmente superarán el 1 metro de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nuboso en el norte y noreste que tenderá a intervalos en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sureste y temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Cielos nubosos en el norte y noreste por debajo de los 1200 m. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en el noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 23ºC en la capital.

La Gomera: Nubosidad más compacta por el norte a primeras horas y últimas horas. En el resto, despejado. Alisio moderado que más intenso en la capital. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos por debajo de los 1100-1200 m. en el norte y noreste con apertura de claros al mediodía.

En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste, noroeste y fachada sur del área metropolitana. Las temperaturas irán desde los 19ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste por debajo de los 900-1000 m. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, despejado.

Además, alisio moderado más intenso en el sureste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que podrían alcanzar localmente los 30ºC en medianías del sureste. En la capital irán desde los 20ºC a los 23ºC.

Fuerteventura: Nuboso a primeras y últimas horas en el norte y litoral. Tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado, más intenso en la península de Jandía. Temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste que tenderá a poco nuboso. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose en el interior por la tarde. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso con apertura de claros al mediodía. Alisio moderado y temperaturas que irán desde los 19ºC a los 23ºC en Caleta de Sebo.