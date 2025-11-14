Este sábado tendremos nubosidad de tipo alto matinal en todas las islas y temperaturas sin grandes cambios

Este sábado tendremos nubosidad de tipo alto matinal en todas las islas pero irán perdiendo presencia durante la jornada.

Habrá nubes de evolución por la tarde en el sureste de Gran Canaria, norte, sur y sureste de Tenerife y oeste de La Palma.

Las temperaturas continuarán sin grandes cambios, las máximas suben ligeramente en el interior de Gran Canaria, Tenerife y en la isla de El Hierro y La Palma. Las mínimas bajan levemente en el este y sureste de Tenerife, sureste de Gran Canaria y suben muy poco en el noreste de La Palma.

El viento soplará flojo del oeste que rolará al norte a última hora de la tarde.

Con respecto a la situación marítima destacar la fuerte marejada en costas abiertas al norte con olas que podrán alcanzar los 2 m de altura y en costas del sur predominará la marejada con olas en torno al 1,0 m de altura. Mar de fondo del norte en canales entre islas.

El tiempo en Canarias | Amaina el viento y vuelve la estabilidad. RTVC.

El tiempo en las islas

El Hierro: Cielos de nubes altas casi toda la jornada y nubes de evolución en horas centrales del día. Viento flojo del O y temperaturas que irán entre los 14 y los 19 grados en Valverde.

La Palma: Predominio de nubes altas a primera hora de la mañana dando paso a nubes de tipo variable especialmente en la vertiente O. El viento soplará del O y cambiará al NO por la tarde. Temperaturas en torno a los 24 grados de máxima en la capital.

La Gomera: Jornada con predominio de nubes de tipo variable. Viento flojo del NO y las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Nubosidad de tipo alto matinal. Habrá nubes de evolución en horas centrales por el N, O y SE de la isla. Podrían dejar alguna gota débil. El viento será flojo del O con algunas rachas que podrían superar los 40 Km/h en cumbres del N de la isla. Temperatura máxima de 25 grados en la capital.

Gran Canaria: Predominio de nubes de evolución especialmente a primera hora de la tarde en las vertientes S y E. Las nubes altas enmarañarán el cielo por la mañana. El viento será flojo del SO rolando al O. Temperaturas en torno a los 25 grados en la capital.

Fuerteventura: Predominio de cielos mayormente despejados con algunas nubes bajas al mediodía en el interior de la isla. Viento flojo del SO y temperaturas entre los 18 y 25 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Presencia de nubes bajas al mediodía en el NE. El viento será flojo del SO que irá cambiando al O por la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en Arrecife.

La Graciosa: Cielos mayormente despejados con vientos flojos del O. Las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 24 grados.