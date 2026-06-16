Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 17 de junio

Para las próximas horas esperamos que los alisios que estos días han soplado con fuerza en algunos puntos pierdan intensidad, sobre todo este miércoles por la tarde. En su lugar tendremos viento de componente norte de flojos a moderados, como mínimo hasta el jueves.

Imagen RTVC

Esperamos nubosidad de tipo bajo en torno a los 1.200 metros formando mar de nubes por la cara norte de las islas más montañosas y cubriendo buen parte de Fuerteventura y Lanzarote durante la mañana, no se descarta que incluso alguna gota dejen en las medianías del norte de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, nada importantes. En el sur y en la cumbre por encima de los 1.500 metros estará despejado.

Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno a 1 metros de altura y marejadilla en el sur, encanales entre islas las olas serán inferiores a 1.5 metros.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las nubes bajas se acumularán en el norte desde por la mañana, se reducirán por la tarde, el viento perderá fuerza y las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados en Valverde.

La Palma: Los intervalos nubosos se repartirán por toda la isla, serán más compactas por el norte y este, el viento tenderá a amainar y las temperaturas irán de los 19 y los 23 grados.

La Gomera: Las nubes quedarán retenidas por el norte y alguna gota se podría escapar en las medianías, el viento aflojará por la tarde y las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados.

Tenerife: La nubosidad seguirá acumulándose por el norte en torno a los 1200 m. alguna gota podría caer hacia Anaga. En el sur, se verán nubes de evolución. Habrá menos viento.

Gran Canaria: La panza de burro volverá al norte y alguna gota podría dejar en medianías, tenderá a desaparecer. Habrá sol en el sur y en la cumbre. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: El amanecer volverá a ser gris, tanto en el norte como en el sur aunque el sur tenderá a despejarse. Las temperaturas en Puerto del Rosario irán de los 19 a los 25 grados.

Lanzarote: Las nubes bajas cubrirán la isla y podrían dejar aluna gota por la mañana, luego tenderá a despejarse. Amainará el viento y las temperaturas irán de los 20 a los 25 grados.

La Graciosa: Esperamos nubes desde primera hora, se abrirán algunos claros por la tarde, pero no se despejará por completo. Amainará el viento y las temperaturas serán parecidas.