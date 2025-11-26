Las lluvias serán protagonistas durante la madrugada y primera hora de la mañana de este jueves en las islas occidentales, se espera también que bajen las temperaturas

Lloverá de madrugada en las islas occidentales y descenderán las temperaturas. Grafismo RTVC.

Este jueves amanecerá lluvioso en el norte de las islas occidentales. Las temperaturas descenderán algo las máximas y habrá algo de viento del nordeste moderado.

Las nubosidad estará en torno a los 1700 metros de altitud y se extenderá durante todo el día. Por la tarde, podrá aparecer algo de calima en el este de Fuerteventura.

Estará nuboso en todo el archipiélago, salvo en las islas orientales donde podría despejarse a partir del mediodía.

Las temperaturas serán algo más suaves, las máximas bajarán hasta los 24 grados las máximas, mientras las mínimas se mantienen estables.

El viento soplará del nordeste moderado girando a componente este por la tarde en Fuerteventura y Lanzarote.

En el estado de la mar habrá mar de fondo del nordeste con olas en torno a 1.5 metros de altura en las costas del norte, mejorando en las del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Los restos del frente podrían dejar precipitaciones durante las primeras horas, luego estará despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 18 grados en Valverde.

La Palma: Las posibles precipitaciones estarán presentes por la mañana en el este, las nubes cubrirán también el otro lado, el viento ganará fuerza y las temperaturas seguirán refrescando.

La Gomera: Veremos nubes bajas en el norte e interior donde a primera hora podrían dejar precipitaciones débiles remitirán más tarde. Arreciará el viento. Temperaturas parecidas.

Tenerife: Día gris tanto en el norte como en el sur, a primera hora habrá menos nubes por el norte, pero se irá cubriendo más. En el sur crecerán nubes de evolución. El viento acelerará.

Gran Canaria: Los alisios se notarán en la vertiente oeste y sureste y las nubes bajas estarán presentes en la mitad norte-y nordeste y también salpicando el sur. Refrescará.

Fuerteventura: Intervalos nubosos desde primera hora por el norte y por el sur de Fuerteventura, se abrirán más claros en el sur. A última hora podría volver algo de calima.

Lanzarote: Amanecerá con nubes para dar paso a cielos más despejados durante las horas centrales. Las temperaturas variarán entre los 17 y los 22 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos nubes bajas casi todo el día que irán a menos a última hora. El viento girará a componente este y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.