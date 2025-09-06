Este domingo subirán aún más las temperaturas, especialmente en medianías y en el norte de las islas

Redacción RTVC.

Este domingo subirán aún más las temperaturas, especialmente en medianías y en el norte de las islas. Las temperaturas más altas >32-34 ºC en las islas orientales y Tenerife. Veremos intervalos nubosos en el norte. Predominará el sol y la calima, afectando principalmente a las islas orientales y a medianías de Gran Canaria.

Se notará también en las occidentales, pero en concentraciones bajas. No se descartan chubascos dispersos en cumbres centrales e interiores de Tenerife y Gran Canaria. Al final del día, intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales.

El viento soplará en costas moderado del Norte-Noreste. En medianías moderado con intervalos flojos del Noreste. A +1000m, variable flojo, predominando la componente este. En cumbres, flojo del Sur-Suroeste. Y en el mar, marejada en costas del norte, mar de fondo del noroeste 1-1,25m. En el sur, marejadilla, con olas >1m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en el norte, pero predominará el sol y algo de calima en altura. Las temperaturas subirán en zonas altas. Encontraremos máximas que en interiores podrán superar los 26-28 ºC

La Palma: En costas e interiores del oeste, temperaturas máximas 28-30 ºC. Por la tarde se notará una ligera calima en altura. Cielos soleados durante la mañana. En la segunda mitad se esperan intervalos de evolución en interiores.

La Gomera: En el norte, cielos nubosos, menos compactos en horas centrales. Sol en el resto, y calima afectando a zonas altas. Las temperaturas subirán especialmente en medianías. Las máximas superarán localmente los 30-31 ºC.

Tenerife: En zonas altas habrá calima. En la vertiente norte intervalos de nubes bajas. A partir de mediodía, nubes de desarrollo en cumbres centrales e interiores, pudiendo ocasionar chubascos. Las temperaturas máximas 30-32 ºC.

Gran Canaria: Cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y calima en medianías e interiores. Nubes de evolución en cumbres en horas centrales, pudiendo ocasionar chubascos dispersos. Temperaturas máximas 32-34 ºC.

Fuerteventura: En el sur y oeste, las temperaturas podrán superar los 32-34 ºC. Predominará el sol y la calima. Algunas nubes bajas a primeras horas en el este. A últimas horas, empezarán a llegar nubes medias y altas.

Lanzarote: En el norte, intervalos de nubes bajas, poco importantes. En el resto, cielos despejados y calima, más densa por la tarde. A últimas horas, intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas subirán notablemente en el norte y oeste.

La Graciosa: Temperaturas en ascenso. La máxima en Caleta del Sebo 26-28 ºC. Intervalos de nubes bajas poco importantes, destacará el sol. Calima ligera, especialmente en altura.