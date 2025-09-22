Nos deja el calor en Canarias y comienzan las temperaturas más propias del otoño

Atrás ha quedado largo episodio de altas temperaturas que hemos vivido en el archipiélago y a partir de ahora predominará un ambiente más otoñal.

Esperamos nubes bajas al norte de las islas sobre todo a primera y última hora del día, no se descarta que en zonas de medianías sobre todo de La Palma se produzca alguna precipitación débil e intermitente. También se verán nubes de evolución por el suroeste de las de mayor relieve. Intervalos nubosos de forma generalizados.

Las temperaturas seguirán refrescando sobre todo en las medianías y no superarán en la costa los 30 grados.

El viento soplará del nordeste y podría acelerarse en los extremos noroeste y sureste de las de mayor altura y en el centro y sur de las orientales.

El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas de más de 1.5 m. de altura y marejadilla en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Ambiente mucho más fresco, en Valverde las temperaturas se moverán entre los 17 y 24 grados. Las nubes mañana no serán numerosas, las más visibles estarán hacia la capital.

La Palma: Cielo más cubierto en el norte, este y sur de la isla, la oeste estará más despejada. Hay probabilidad de lluvia débil. Temperaturas máximas de 24 grados en la capital.

La Gomera: Esperamos nubes bajas en el norte e interior, alguna gota se podría escapar, en la costa estarán más despejado. Lo alisios soplarán moderados y las temperaturas bajarán.

Tenerife: Nubes por encima de los 1700 m. de altitud por el norte a primera y última hora y en el sur gran parte del día, no se descarta que dejen alguna gota. Refrescará en el interior.

Gran Canaria: Refrescará y el viento soplará algo más fuerte en los extremos. Nubosidad en cantidad variable tanto por el norte como por el sur. Máximas de 25 grados en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos de tipo bajo casi todo el día en la mitad norte y este, el sol saldrá a ratos sobre todo por la tarde y hacia el sur. Máximas de 28 grados en la capital.

Lanzarote: Nubes dispersas casi todo el día, no serán importantes en general. El viento soplará algo más hacia el centro y sur y las temperaturas irán de los 21 a los 27 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos poco importantes de paso, desde por la mañana hasta por la tarde. Alisios moderados y temperaturas en ligero descenso