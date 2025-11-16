El tiempo en Canarias | Nubes y mal estado del mar

En cuanto al estado del mar predominará la fuerte marejada en costas del Norte con olas que pueden superar los 2 m de altura

RTVC.

Comenzaremos la semana con nubosidad baja en el N de las islas más montañosas y en Lanzarote, que irán perdiendo presencia, salvo en el S de Tenerife y Gran Canaria que habrán nubes de evolución especialmente en horas centrales del día. Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el O de Tenerife, extremos de La Palma y N de Gran Canaria y Lanzarote.

Las mínimas bajan sutilmente en el O de Tenerife y La Palma. El viento será del NE moderado y se acelerará en los extremos así como en canales entre islas, especialmente entre Tenerife y Gran Canaria.

En cuanto al estado del mar predominará la fuerte marejada en costas del Norte con olas que pueden superar los 2 m de altura. En costas resguardadas del Sur habrá marejada con olas en torno al 1,5 m de altura y canales entre islas predominará el mar de fondo del NO con olas que podrán superar los 2,5 m de altura.

El tiempo en Canarias por isla

EL HIERRO: Intervalos de nubes bajas sobre todo por la mañana. El viento soplará del NE y se acelerará a últimas horas de la tarde. La temperatura máxima rondará los 18 grados en la capital.

LA PALMA: Predominio de nubes bajas especialmente en el NE y E de la isla. No se descarta alguna gota débil. El viento soplará del NE y será mas intenso en el S de la isla. Temperaturas en torno a los 19 y 23 grados en la capital.

LA GOMERA: Cielos nublados sobre todo en el N e interior de la isla. El ambiente más soleado lo encontraremos en el S. El viento soplará moderado del NE y habrán rachas más intensas en la vertiente E.

TENERIFE: Nubosidad baja matinal en el N y O de la isla y se nublará más por la tarde. Se generarán nubes de evolución en el S y O de la isla y no se descarta que puedan dejar alguna gota débil. El viento soplará del NE moderado acelerándose por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Seguiremos con el manto nuboso en el N y NE de la isla que podrán dejar algunas gotas sin mucha importancia. También, se generarán nubes de evolución en el S de la isla. Viento del NE que se acelerará en los extremos y temperaturas en torno a los 25 grados de máxima en la capital.

FUERTEVENTURA: Predominio de cielos nubosos en gran parte del N e interior. El viento soplará del NE que se acelerará en el interior. Temperaturas rondarán entre los 18 y 25 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Presencia de nubes bajas casi toda la jornada. El viento será del NE y se intensificará en el interior. La temperatura máxima será de 24 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Cielos mayormente nublados con viento del NE moderado y las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 23 grados en Caleta de Sebo.