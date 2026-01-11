Las semana comienza sin precipitaciones aunque llegarán el martes y las temperaturas seguirán siendo bastante frías en las medianías

Las lluvias llegarán el martes y las temperaturas seguirán siendo bastante frías. Grafismo RTVC.

El lunes será una jornada de transición a la espera de nuevas precipitaciones que llegarán el martes.

Habrá bastante nubosidad en cantidad variable, de tipo alto cruzando de Oeste a Este el archipiélago, y de tipo bajo en puntos del Norte de las islas más altas o por el Este de Fuerteventura y Lanzarote.

En general, estará bastante soleado en el archipiélago. Las temperaturas mínimas seguirán siendo frías, especialmente en medianías y cumbres, con mínimas de 10ºC en El Hierro, y máximas de 23ºC en las costas.

El viento será del Norte flojo en la mitad occidental, predominando la componente Este en las islas orientales. A últimas horas girará al Noroeste flojo. En las cumbres de La Palma y Tenerife, viento del Suroeste flojo a Oeste moderado.

Y en el mar, marejada generalizada, disminuyendo a marejadilla en las costas del Sur y del Este, y oleaje de fondo del Noroeste 1 – 1,5m.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Intervalos de nubes altas y ratos de sol. Algunas nubes bajas por el Norte y Este. Temperaturas frías al amanecer, agradables en horas centrales del día.

-LA PALMA: Nubosidad en cantidad variable, alta, y baja en puntos del Norte y Este. Las temperaturas serán frescas al amanecer. Y el viento del Nordeste girará al Noroeste al final.

-LA GOMERA: Numerosas horas de sol con algunos intervalos de nubes altas. También veremos algunas nubes bajas por el Norte. Temperaturas sin cambios y poco viento.

-TENERIFE: Nubes altas cruzando de Oeste a Este la islas con numerosas horas de sol. También habrá nubosidad baja en puntos del Norte. Las temperaturas serán frías al amanecer, pero agradables en horas centrales del día. Y viento del Norte flojo.

-GRAN CANARIA: Veremos pocas nubes, algunas de tipo alto y otras de tipo bajo por el Norte, en general, numerosas horas de sol. Subirán ligeramente las temperaturas diurnas en interiores, aunque seguirá el frío en horas nocturnas. Poco viento, del Norte-Nordeste flojo.

-FUERTEVENTURA: Salvo algunas nubes bajas por el Este y de tipo alto en el resto, numerosas horas de sol. Ligera calima, y temperaturas frescas al amanecer.

-LANZAROTE: Numerosas horas de sol salvo algunas nubes altas, y de tipo bajo por el Este. Ligera calima. Temperaturas máximas en ligero ascenso, frescas al amanecer.

-LA GRACIOSA: Predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento será del Este-Sureste flojo 10 – 20km/h.