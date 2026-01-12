En principio las islas más afectadas serán las orientales, sobre todo Lanzarote, aunque no se descarta que por el norte-noroeste del resto dejen también precipitaciones

Toda la actualidad del tiempo en Canarias

Un frente debilitado volverá a traer lluvia a las islas

Los restos de un frente más bien debilitado volverán a dejar algunos chubascos este martes a partir del mediodía. En principio las islas más afectadas serán las orientales, sobre todo Lanzarote, aunque no se descarta que por el norte- noroeste del resto dejen también precipitaciones durante las horas centrales.

A primera hora podría amanecer despejado para luego ir cubriéndose y a última hora de la tarde ya habrá pasado. Asociado a este frente también se podrían dar rachas de viento puntualmente fuertes sobre todo en zonas de cumbre y del noroeste. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, como mucho bajarán ligeramente las máximas.

El estado de la mar se complicará sobre todo por la tarde. Las olas superarán los 3 metros de altura en las costas del norte-noroeste y en canales entre islas, por el sur superarán los 2 metros.

Previsión del tiempo por islas:

EL HIERRO: Los restos de un frente dejará algunas gotas por el norte, se irá con rapidez. El viento aumentará y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Entrará por el norte-noroeste podría dejar precipitaciones débiles e intermitentes a lo largo del día. El viento arreciará y las temperaturas irán de los 15 a los 19 grados.

LA GOMERA: Se cubrirá el cielo a media mañana, podría llover por el norte e interior, también el viento ganará fuerza. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 21 grados en la capital.

TENERIFE: Lloverá en las medianías del norte, en el surpor la mañana estará más despejado y luego se cubrirá. Viento fuerte en cumbre y temperaturas similares en la capital.

GRAN CANARIA: Los chubascos llegarána primera hora de la tarde al norte, pasarán con rapidez. En el sur las nubes se combinarán con claros. Temperaturas entre los 15 y los 21 grados.

FUERTEVENTURA: Esperamos más precipitaciones en las orientales. Caerá de forma repartida por la isla y amanecerá despejado. El viento ganará fuerza paso y las temperaturas no variarán.

LANZAROTE: Será la isla en principio donde más llueva desde el mediodía, podrían venir rachas de viento puntuales. Las temperaturas se moverán entre los 14 y los 19 grados en Arrecife.