Cambio de tiempo en las próximas horas en las islas con la entrada de un frente que dejará algo de lluvia en el norte de las islas

Para las próximas horas esperamos un cambio de tiempo, gracias en parte, a un giro en el viento que nos acercará hasta las islas los restos de un frente que nos traerá chubascos durante la primera mitad del día por el norte de las islas, sobre todo en el norte y este de La Palma, norte de Tenerife y Gran Canaria y en Lanzarote, remitirá durante la segunda mitad del día.

El viento soplará de componente norte moderado con rachas puntuales al paso del frente, luego perderá intensidad.

Las temperaturas irán en moderado descenso en el norte y zonas de medianías.

Esperamos mar de fondo del noroeste con olas de unos 3.5 metros de altura por el norte y 2 metros en el sur.

Previsión por islas

El Hierro: Las nubes empezarán a llegar por la mañana al noroeste, abarcarán toda la isla y es posible que dejen alguna gota, más probable a partir del mediodía. Las temperaturas bajarán.

La Palma: Los restos del frente cubrirán el norte y este de la isla, esperamos chubascos desde primera hora que se irán por la tarde. Se acelerará el viento. Las temperaturas bajarán.

La Gomera: Se notará el aumento de nubosidad en el norte e interior de la isla, algún chubasco se podría dar, luego parará. Las temperaturas irán de los 16 a los 22 grados de máxima.

Tenerife: El frente traerá precipitaciones al norte, no se descarta niebla en el entorno del aeropuerto del norte. Los chubascos se irán a por la tarde. Hacia el sur veremos menos nubes.

Gran Canaria: Las nubes irán llegando a lo largo de la mañana al norte, en principio el sur estará despejado. En las medianías dejará chubascos intermitentes que se irán rápidamente.

Fuerteventura: Esperamos nubes bajas y algunas altas, se abrirán claros a lo largo del día y por el norte alguna gota podría dejar. Las temperaturas variarán entre los 14 y los 23 grados.

Lanzarote: Esperamos precipitaciones durante la primera mitad del día, luego ya no, las nubes darán paso a cielos más despejados. El viento con el frente ganará fuerza y hará más fresco.

La Graciosa: Será una mañana gris y con posibles precipitaciones que no tardarán en irse, podrían llegar acompañadas de algo de viento. El mar seguirá revuelto por el norte.