El tiempo otoñal continuará presente esta semana en Canarias

Redacción RTVC

Mañana miércoles la llegada de un frente debilitado podría dejar lluvias en el norte de las islas

El tiempo otoñal continuará presente esta semana en Canarias.

Esta primera semana del último mes del año continuaremos teniendo un tiempo otoñal en Canarias. Mañana miércoles la llegada al entorno del archipiélago de un frente debilitado podría dejar lluvias en las zonas del norte de las islas, especialmente en las más occidentales.

El viento alisio se irá incrementando a lo largo de la semana y podría dejar rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

En el mar la situación se prevé que se complique con el paso de los días y el miércoles y jueves en las costas abiertas al norte y oeste de las islas las olas podrían alcanzar los 4 metros de altura.

