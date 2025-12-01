Durante estos días continuará lloviendo en el norte del archipiélago, temperaturas más frescas, y para el miércoles se espera oleaje en el norte y oeste

La primera semana de diciembre comienza con lluvias que se van a mantener en los próximos días en el norte de Canarias. Lo más destacado del tiempo va estar en el mar, habrá oleaje a partir del miércoles en las vertientes norte y oeste.

Semana lluviosa en el norte del archipiélago. Goyo Oliva. Tenerife.

Las Lluvias serán más frecuentes en el norte y noreste. Estas tormentas serán débiles y también tendrán presencia en Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos islas se producirán sobre todo la madrugada del martes.

El descenso de las temperaturas va a continuar, las mínimas serán hasta 15 grados en el norte de Tenerife, en municipios como Valverde, en El Hierro, no subirán de 16 grados.

Descenderán las temperaturas máximas que serán algo más frescas, no sobrepasando los 22 grados.

Cambios en el estado del mar

A partir del miércoles se espera un fuerte oleaje en el norte y oeste del archipiélago. En las islas del norte habrá olas de 3 y 4 metros de altura. Este mal estado del mar tendrá mayor relevancia en Lanzarote y Fuerteventura donde las olas podrán llegar hasta los 5 metros.

Un frente frío atravesará las islas a partir del miércoles con lluvias generalizadas pero tendrá mayor incidencia en el mar.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas.