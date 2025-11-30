ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Tiempo otoñal y algo de precipitaciones para este lunes

El viento soplará del NE que se irá acelerando con rachas que podrán superar los 50Km/h en los extremos NW y SE de las islas

Imagen RTVC.

Comenzaremos la semana con bastante nubosidad en todas las islas. Los restos de un frente frío muy debilitado nos dejará algo de lluvias débiles e intermitentes en las vertientes N y NE de las islas más montañosas. No se descarta que puedan dejar alguna gota en el N y W de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. También se generará nubosidad de evolución en el SW de Tenerife que podría dejar algunas gotas muy débiles. Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el S de La Gomera, El Hierro. También en el SW de Tenerife, y en el interior de la isla de Lanzarote.

Las mínimas no variarán, salvo un muy ligero descenso en la costa S de Tenerife. El viento soplará del NE que se irá acelerando con rachas que podrán superar los 50Km/h en los extremos NW y SE de las islas más montañosas y en el interior de la islas más llanas. En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en costas abiertas al N así como en canales entre islas con olas que pueden alcanzar los 2,5 m de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Cielos nubosos sobre todo en la vertiente N con probabilidad de lloviznas ligeras e intermitentes. Viento del NE con rachas fuertes. Temperatura máxima de 16 grados en Valverde.

LA PALMA: Predominarán los cielos cubiertos sobre todo en la sección E de la isla de La Palma. Podrían dejar lloviznas débiles e intermitentes. No se descarta algún chubasco por el S. Viento del NE y tempera máxima de 22 grados en la capital.

LA GOMERA: Cielos mayormente nubosos en el interior y N de la isla. Viento de componente N y temperaturas que oscilarán de los 19 a los 24 grados en la capital.

TENERIFE: Predominará los cielos nublados con alta probabilidad de lloviznas ligeras e intermitentes en la vertiente N, NE y por nubosidad de evolución en el SW. El viento soplará del NE moderado acelerándose en los extremos y las temperaturas rondarán los 23 grados de máxima en la capital.

GRAN CANARIA: Mato nuboso en el N y NE con alta probabilidad de que se produzcan lluvias débiles en esas medianías. Viento del NE con rachas fuertes en los extremos y temperaturas que irán de los 19 a los 24 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Jornada de nubosidad sobre todo por la tarde con rachas fuertes en el interior. Las temperaturas irán desde los 17 a los 22 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Cielos parcialmente nubosos y el viento soplará del NE con rachas fuertes al mediodía en el interior. Las temperaturas oscilarán de los 16 a los 22 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Predominarán los cielos parcialmente nubosos. Viento del NE y rachas fuertes a mediodía. Las temperaturas irán de los 18 a los 21 grados en Caleta de Sebo.

