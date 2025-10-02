‘El Tiempo Vuela’ regresa a las sobremesas de Televisión Canaria

El concurso de preguntas y respuestas presentado por Roberto Kamphoff vuelve este lunes 6 de octubre, a las 16:30 horas, con un bote diario de 6.000 euros

El próximo 6 de octubre regresa a Televisión Canaria la tercera temporada de “El Tiempo Vuela”, el concurso de preguntas y respuestas que ha conquistado las sobremesas de las ocho Islas.

Tras el éxito de la pasada edición, Roberto Kampoff vuelve a los mandos del quiz show canario que reúne a toda la familia y que, además de entretener, ejercita las mentes y cultiva a los espectadores.

En esta nueva edición, ‘El tiempo vuela’ incorpora importantes novedades que elevarán la emoción y el entretenimiento de los espectadores. La convocatoria sigue abierta y quienes quieran participar y jugar por un premio de hasta 6.000 euros, sólo tienen que escribir al número de teléfono 618 21 96 41.

Un concurso de ingenio y diversión

Cada día, dos parejas de concursantes se enfrentan en cinco pruebas que reparten cápsulas, cada una de las cuales esconde una cantidad de tiempo. La pareja que logre acumular más minutos accede a la gran prueba final, un vertiginoso cuestionario de verdadero o falso donde el tiempo acumulado marcará la diferencia.

En esta fase decisiva, los participantes deberán completar una vuelta entera al cronómetro para hacerse con el premio máximo de 6.000 euros. Y si no lo logran, siempre podrán optar a jugosos premios intermedios.

La nueva voz de Maica

El programa no estaría completo sin Maica, la entrañable máquina del tiempo que acompaña a los concursantes en cada entrega. Esta temporada, Maica regresa con una nueva voz, más dulce y cercana, que promete ganarse aún más al público.

‘El tiempo vuela’ completa así las tardes de entretenimiento y cultura general en la televisión pública canaria, tomando el relevo de ‘Cógeme si puedes’, el concurso que presenta Dani Calero de lunes a viernes a las 15:30 horas.