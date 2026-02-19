Los 26 puntos de Cameron Hunt no bastan ante el acierto exterior ‘taronja’ del Valencia Basket en el Roig Arena

El Valencia Basket cumplió con su papel de anfitrión y selló su pase a semifinales de la Copa del Rey de baloncesto 2026 tras imponerse al Joventut Badalona (95-84) en el primer cruce de cuartos.

Los ‘taronja’, que comenzaron a remolque, resistieron el vendaval ofensivo de Cameron Hunt (autor de 26 puntos) y, apoyados en el triple y el tiro libre, terminaron por romper el partido en un último cuarto de máxima eficacia.

El conjunto de Pedro Martínez encontró en Jean Montero el timón y en Brancou Badio el puñal definitivo. Tras el 46-34 al descanso y un amago de ruptura al inicio del tercer cuarto (51-34), la ‘Penya’ reaccionó con orgullo.

El último cuarto fue territorio local

Hunt entró en combustión, secundado por Hakanson y Hanga, y un parcial de 0-7 apretó el marcador (61-56). Incluso los verdinegros se situaron a siete al cierre del tercer acto (67-60), devolviendo la emoción a un duelo de rachas.

Pero el último cuarto fue territorio local. Cada intento catalán encontró respuesta desde el perímetro, con triples de Reuvers, Pradilla y un Badio desatado que elevó la renta hasta el +14 (85-71) y sentenció la contienda.

El intercambio final de canastas no alteró el desenlace y el Valencia, arropado por 13.376 espectadores, avanza a semifinales a la espera del vencedor del duelo entre Unicaja y Real Madrid Baloncesto.