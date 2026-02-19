ES NOTICIA

El Valencia Basket supera al Joventut (95-84) y se mete en semifinales

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Los 26 puntos de Cameron Hunt no bastan ante el acierto exterior ‘taronja’ del Valencia Basket en el Roig Arena

El Valencia Basket cumplió con su papel de anfitrión y selló su pase a semifinales de la Copa del Rey de baloncesto 2026 tras imponerse al Joventut Badalona (95-84) en el primer cruce de cuartos.

Los ‘taronja’, que comenzaron a remolque, resistieron el vendaval ofensivo de Cameron Hunt (autor de 26 puntos) y, apoyados en el triple y el tiro libre, terminaron por romper el partido en un último cuarto de máxima eficacia.

El conjunto de Pedro Martínez encontró en Jean Montero el timón y en Brancou Badio el puñal definitivo. Tras el 46-34 al descanso y un amago de ruptura al inicio del tercer cuarto (51-34), la ‘Penya’ reaccionó con orgullo.

El último cuarto fue territorio local

Hunt entró en combustión, secundado por Hakanson y Hanga, y un parcial de 0-7 apretó el marcador (61-56). Incluso los verdinegros se situaron a siete al cierre del tercer acto (67-60), devolviendo la emoción a un duelo de rachas.

Pero el último cuarto fue territorio local. Cada intento catalán encontró respuesta desde el perímetro, con triples de Reuvers, Pradilla y un Badio desatado que elevó la renta hasta el +14 (85-71) y sentenció la contienda.

El intercambio final de canastas no alteró el desenlace y el Valencia, arropado por 13.376 espectadores, avanza a semifinales a la espera del vencedor del duelo entre Unicaja y Real Madrid Baloncesto.

