El vicepresidente del Gobierno de Canarias se reúne con la alcaldesa de Güímar

Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa María Luisa Castro para tratar la mejora del Puerto y la necesidad de crear una infraestructura que albergue los Servicios de Emergencia

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha realizado este viernes una visita institucional al Ayuntamiento de Güímar, en Tenerife, donde mantuvo un encuentro con la alcaldesa del Ayuntamiento de Güímar, María Luisa Castro.

Durante el encuentro trataron sobre la mejora del Puerto y la necesidad de crear una infraestructura que albergue los Servicios de Emergencia.

