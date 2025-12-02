Elba Vergés está siendo clave en el centro de la zaga tinerfeña, siendo protagonista el pasado duelo ante el Atlético de Madrid

Elba Vergés: “Mis expectativas al llegar al club se han superado”

El Costa Adeje Tenerife Egatesa regresó a los entrenamientos tras el fin de semana de parón en la competición doméstica. Después de sumar los primeros tres puntos en casa ante el Atlético de Madrid, las tinerfeñas se enfrentan este sábado al FC Barcelona, líder de Liga F Moeve, en el Estadio Johan Cruyff (14:00 hora canaria).

Una de las protagonistas de la temporada en clave blanquiazul está siendo la defensa catalana Elba Vergés. Llegada este pasado mercado veraniego al club, Vergés se ha ganado el puesto de titular en el centro de la defensa donde ha contado con la titularidad en las doce jornadas disputadas. “Las expectativas que tenía cuando llegué al club eran altas. Sabía lo bien que se trabajaba y que el equipo venía de hacer una gran temporada con Eder Maestre el año pasado. Visto los resultados, no imaginaba empezar tan bien y por ello estoy muy contenta de haber apostado por venir a la isla”.

Tras consolidarse dentro del vestuario como una pieza fundamental en los planes del cuerpo técnico, Elba recuerda cómo fueron sus primeras semanas como blanquiazul. “El período de adaptación que se suele tener al llegar a un equipo nuevo fue bastante sencillo para mí. Los primeros meses me sirvieron para tener una toma de contacto, conocer a las compañeras, saber que quería el entrenador y ver como respondía a lo que se me pedía”. Doce titularidades en doce jornadas, más de mil minutos disputados (1070), siendo la segunda jugadora con más minutos de la plantilla, hacen que la jugadora tinerfeña sienta “la confianza del club y del cuerpo técnico en mi trabajo. Sabía lo que podía ofrecer al equipo, he trabajado para ello y estoy muy contenta por cómo está saliendo”.

Su primer tanto de blanquiazul

La última victoria ante el Atlético de Madrid en el Heliodoro no solo está marcada en rojo para la entidad como la primera victoria de la temporada en el recinto capitalino, también lo tendrá marcado Elba en su memoria como el día que anotó su primer tanto con la blanquiazul. “Tenía muchas ganas de estrenarme en la faceta goleadora. El poder hacerlo en ese partido, ante ese rival y delante de nuestra afición, para mi fue algo mágico”. Además, la felicidad tras el gol fue doble, ya que pudo dedicarlo a alguien muy especial presente en la grada: “Mi madre estaba presente en el estadio, el poder celebrarlo junto a ella y que me contara cómo lo vivió, fue algo muy especial y emocionante”.

Este sábado, las guerreras viajan hasta Barcelona para enfrentarse al FC Barcelona. Un duelo de máxima dificultad ante el líder de la competición, que la jugadora tinerfeña señala como “el partido más difícil del año. Sabemos que ellas son de los mejores equipos que hay en el mundo en la actualidad, pero nosotras venimos en una buena dinámica que queremos aprovechar, en el fútbol nunca se sabe, y tenemos que ir con la mentalidad de sacar un resultado positivo” expresó Elba Vergés.