Elche CF vs Valencia CF: horario, alineaciones y minuto a minuto J12 LaLiga EA Sports

Elche – Valencia: duelo de urgencias en el Martínez Valero con el descenso a la vista. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Elche – Valencia se juega este domingo 1 de noviembre, a las 17:30 hora canaria (18:30 en la península), en el Estadio Martínez Valero, en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Es un partido con mucho en juego para los dos equipos.

Cómo llegan ambos equipos

El Elche suma 10 puntos (dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas) y tiene una diferencia de goles de -3. Está dirigido por Martín Anselmi, y su victoria ante el Rayo le ha servido para salir de la zona de descenso.

El Valencia acumula una victoria, tres empates y seis derrotas, con 7 goles a favor y 17 en contra. Bajo la dirección de Aguirre ha empatado 2-2 con el Racing y 0-0 con el Athletic, y en su último partido cayó 1-2 ante el Villarreal.

La última victoria valencianista en Liga fue el 15 de septiembre, con Óscar Sánchez en el banquillo.

Últimos enfrentamientos H2H entre ambos equipos

El historial reciente entre Elche y Valencia está muy igualado. De los cinco últimos enfrentamientos en LaLiga, el Valencia ganó dos, el Elche uno y hubo dos empates. Los valencianistas marcaron seis goles y los ilicitanos, cuatro.

El último precedente fue para el Elche. El 11 de abril de 2026, en la jornada 31 de la temporada pasada, los de casa ganaron 1-0 en el Martínez Valero con gol de Lucas Cepeda en el minuto 73.

Antes, el 10 de enero de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en Mestalla. Ese choque fue el primero entre los dos en Liga desde abril de 2023, algo más de dos años y medio después.

En el Martínez Valero, el Valencia ha ganado dos de sus tres últimas visitas: 0-1 el 19 de marzo de 2022 y 0-2 el 23 de abril de 2023. En ese periodo, el Elche solo ha ganado una vez como local, el 1-0 de abril de 2026.

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