El conjunto cántabro, invicto en casa, recibe este domingo a las 15:15 (hora canaria) al equipo de Mourinho en la jornada 11. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Racing de Santander – Real Madrid abre la tarde del domingo 1 de noviembre en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El balón rueda a las 15:15 hora canaria (16:15 en la península) en El Sardinero.

Racing de Santander vs Real Madrid LaLiga EA Sports

Cómo llegan Racing y Real Madrid

El Racing ocupa la 13.ª posición con 11 puntos (tres victorias, dos empates y cinco derrotas), y los once los ha sumado en casa. Su último partido lo ganó 2-1 al Espanyol.

El Real Madrid es tercero con 24 puntos (ocho victorias y dos derrotas en diez partidos). Llega en racha tras imponerse al Barcelona.

Los dos equipos vienen de ganar 2-1, aunque con situaciones muy distintas en la tabla.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Racing de Santander y el Real Madrid

El Racing de Santander y el Real Madrid no se enfrentaban en LaLiga desde hace más de catorce años. El último duelo en Primera División se jugó el 18 de febrero de 2012, antes de que el conjunto cántabro descendiera. Ahora los dos equipos vuelven a verse las caras en la máxima categoría.

En los cinco últimos precedentes de Liga, el balance es claro: cuatro victorias del Real Madrid y un empate sin goles. Los madridistas marcaron 15 goles y el Racing, solo 2.

El último choque en El Sardinero terminó en empate: Racing 0-0 Real Madrid, el 21 de septiembre de 2011. Antes, el Racing cayó 1-3 en casa el 6 de marzo de 2011 y 0-2 el 4 de abril de 2010.

Los dos duelos en el Bernabéu fueron goleadas locales: 6-1 el 23 de octubre de 2010 y 4-0 el 18 de febrero de 2012.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

Estadísticas en vivo

Te puede interesar: