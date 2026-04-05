El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria celebra su décimo aniversario el 18 de abril con récord de participación internacional y un destacado cartel femenino que refuerza su prestigio como referente del triatlón mundial

La élite femenina internacional del triatlón abre temporada en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria / Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

El triatlón internacional Anfi Challenge Mogán Gran Canaria activa la cuenta atrás a menos de 15 días para la celebración de su edición de décimo aniversario, una fiesta deportiva donde ya hay más de 60 triatletas profesionales de tres continentes confirmados.

El 30% de la espectacular línea de salida de esta décima edición estará conformada por guerreras llegadas de todos los rincones del mundo, elevando el nivel femenino y superando expectativas en participación.

Este grupo de atletas reúne victorias internacionales, títulos nacionales, presencia constante en podios y experiencia en los circuitos más exigentes del mundo, lo que garantiza una carrera de altísimo nivel en Gran Canaria para descorchar temporada en la isla. El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria promete la mejor edición de su historia para celebrar su décimo aniversario, con una cita competitiva de alto nivel, con un cartel femenino que combina talento emergente, experiencia internacional y una ambición clara de victoria en la primera prueba de la temporada europea de triatlón.

Cartel internacional de lujo

La edición de este año, el 18 de abril en Anfi del Mar, promete un salto de calidad con la presencia de varias de las triatletas más sólidas del circuito internacional. Encabezando la lista destaca Sara Sandrini, reciente ganadora de pruebas internacionales de media distancia, confirmando su excelente estado de forma. A su lado estará la francesa Justine Guérard, una de las atletas más consistentes del panorama europeo, habitual en podios internacionales y con victorias en competiciones de gran nivel.

El cartel se refuerza con nombres de enorme proyección como Caroline Pohle, capaz de competir al máximo nivel en pruebas Ironman 70.3 frente a algunas de las mejores del mundo, y Luisa Iogna, que continúa consolidándose con podios en el circuito internacional.

Su camino a meta no será sencillo, ya que se ha unido a la armada femenina la española María Varo, una de las grandes rivales mundiales del duatlón y cada vez más competitiva en triatlón. Ella ya sabe lo que es ser campeona, ascendiendo con fuerza en la disciplina triple tras una carrera de palmarés en la combinada de natación y carrera.

A este potente grupo se suma la británica Megan McDonald, una triatleta con una trayectoria sólida, con múltiples podios en pruebas Ironman 70.3 y presencia en circuitos de máximo nivel. Sin embargo, en esta edición, todas las miradas estarán puestas en Anne-Sophie Pierre, subcampeona en la pasada edición del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, donde protagonizó una intensa lucha por la victoria hasta los últimos kilómetros. Este año regresa con el objetivo claro de hacerse con el título, consolidándose como una de las grandes favoritas.

Crece la participación

La participación femenina sigue creciendo con fuerza en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, consolidándose como uno de los grandes avances de la prueba. En esta edición, las mujeres representan ya un 20% en grupos de edad y un 30% en categoría profesional, reflejando una evolución positiva en la base y en la élite.

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria celebrará el próximo 18 de abril de 2026 una edición muy especial, conmemorando su décimo aniversario como una de las pruebas de referencia del triatlón internacional y el único triatlón de esta categoría en Gran Canaria. Con sus distintas modalidades de media distancia y corta distancia y relevos, Anfi Challenge Mogán Gran Canaria colgó por primera vez en su historia el cartel de lleno más de un mes antes de su cita, cerrando filas con triatletas de 27 nacionalidades, consolidando su carácter global y su atractivo tanto para profesionales como para grupos de edad.

En un entorno privilegiado como Mogán, con clima estable, temperaturas suaves y recorridos espectaculares entre mar y montaña, la prueba ofrece condiciones perfectas para la práctica del triatlón lo que ha llevado al evento a ser embajador, bandera y una potente herramienta de promoción para Gran Canaria, proyectando la isla como un destino privilegiado para el deporte todo el año. Anfi Challenge Mogán Gran Canaria forma parte de la red Challenge Family y es el único triatlón internacional que se celebra en Gran Canaria.