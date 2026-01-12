El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, considera una gran noticia y acontecimiento histórico la visita de León XIV a Canarias este año

El Obispado de Tenerife, Eloy Santiago. Imagen RTVC

Canarias se prepara para un acontecimiento histórico: la visita del papa León XIV, que se convertirá en el primer pontífice en viajar al Archipiélago. La noticia ha sido recibida con satisfacción por representantes institucionales y eclesiásticos, que destacan la relevancia simbólica y social del viaje, especialmente como una oportunidad para visibilizar ante Europa la realidad migratoria que viven las islas.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha calificado este anuncio como “una gran noticia para todo el pueblo canario y para todo el país”, subrayando que se trata de la primera visita papal a España en casi 15 años. Así lo manifestó en una entrevista concedida al programa Buenos días, Canarias, de Televisión Canaria.

Aunque evitó concretar fechas exactas y detallar qué islas visitará el Santo Padre, el obispo explicó que la información disponible procede de la reunión celebrada el pasado viernes en Roma. “Realmente lo que sabemos es que vendrá a España en junio de 2026, que visitará Barcelona, Madrid y Canarias. Está confirmado que acudirá a las dos provincias canarias y, sobre la fecha, se habla del mes de junio”, señaló. Según apuntó, este calendario estaría vinculado al centenario de la muerte de Antonio Gaudí, que se conmemora el 10 de junio, arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona.

Cuestión migratoria

En línea con la sensibilidad mostrada por el papa Francisco, León XIV ha manifestado desde el inicio de su pontificado una especial preocupación por la cuestión migratoria. Para Eloy Santiago, esta atención no es casual, teniendo en cuenta “la situación de su país natal, Estados Unidos”, y responde al deseo de dar continuidad a una de las grandes prioridades de su predecesor. “Creo que quiere llevar a cumplimiento ese deseo del papa Francisco y, de forma significativa, estar presente y conocer de primera mano la realidad migratoria en nuestras islas”, afirmó.

Durante la entrevista, el obispo también se refirió al acuerdo histórico alcanzado entre el Estado y la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Según explicó, se trata del resultado de “un trabajo largo” tanto por parte de la Conferencia Episcopal Española como del Gobierno de España. Eloy Santiago destacó la importancia de un pacto que contempla a “todas las víctimas de abusos sexuales, no solo las relacionadas con la Iglesia”.

En este sentido, valoró positivamente la creación de una oficina dentro de la institución del Defensor del Pueblo, a la que podrán acudir las víctimas, incluso en aquellos casos que estén legalmente prescritos. “La Iglesia está abierta y ha acogido esta propuesta”, afirmó.

La definición concreta del viaje del papa León XIV a Canarias aún tardará varios meses en hacerse pública. Según adelantó el obispo, será probablemente a falta de un mes cuando se conozcan los detalles finales. Mientras tanto, comenzará un intenso trabajo organizativo, con un equipo previo que se desplazará a las ciudades que visitará el pontífice para coordinar aspectos logísticos y de seguridad.

Un proceso que ya está en marcha para preparar una visita que marcará un antes y un después en la historia religiosa y social del Archipiélago.