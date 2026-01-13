El sector privado genera cerca del 80% del empleo en Canarias

El último Barómetro del Empresario 2025 revela que la mayor inversión en las islas proviene del sector privado al igual que la mayor parte del empleo que se crea

La mayor parte del empleo que se crea en Canarias los genera el sector privado.

Los datos del último Barómetro del Empresario de 2025 revelan que en torno al 80% de empleo que se crea en Canarias proviene del sector privado. En términos generales, la cifra alcanza más 84% en España. Según la información facilitada por la Asociación Valenciana de Empresarios, la Asociación de Empresa Familiar de Canarias y con el apoyo de la Confederación Canaria de Empresarios y la CEOE.

En Canarias, añadieron, la aportación del sector privado al PIB se sitúa en torno al 79 %, según datos de la contabilidad regional correspondientes al cierre de 2024 y al avance de 2025.

Respecto a la inversión, señalaron que de cada 100 euros invertidos en España, 88 corresponden al sector privado, una proporción que en Canarias se eleva hasta el 92 %.

Una información que contrasta, dicen, con la percepción social que se tiene sobre los empresarios «centrada en aspectos negativos del colectivo».

Creación de empleo

Según este informe, los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa indican que en el tercer trimestre de 2025, el 84,2 % del empleo en España corresponde al sector privado, sobre un total de unos 22 millones de ocupados.

En el caso de Canarias, explicaron que el peso del empleo privado es ligeramente inferior a la media nacional, un hecho que atribuyeron a la presencia de múltiples administraciones públicas en el territorio.

En cuanto a la generación de riqueza, indicaron que de los cerca de 1,7 billones de euros del producto interior bruto nacional, el 87 % procede del sector privado y el 13 % del sector público.

Inversión en tecnología

Añadieron que en el caso de la inversión en intangibles y tecnología, el peso del sector privado se sitúa entre el 90 % y el 95 %.

En materia de ingresos públicos, explicaron que el impuesto de sociedades aporta el 12 % de los ingresos del conjunto de las administraciones públicas y que, al sumar otros tributos vinculados a la actividad empresarial, la aportación alcanza el 25 %.

Asimismo, indicaron que el 70 % de las cotizaciones a la Seguridad Social procede del sector privado.

En conjunto, afirmaron que alrededor del 33 % de los ingresos públicos en España proviene de la actividad empresarial, una cifra que, según señalaron, se sitúa siete puntos porcentuales por encima de la media europea.

Durante la exposición también se puso de relieve que España cuenta con un tejido empresarial muy atomizado, en el que el 95 % de las empresas tiene menos de diez trabajadores o no cuenta con empleados.

En el caso de Canarias, indicaron, esta característica es aún más acusada.