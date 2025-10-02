La llegada de estos turistas extranjeros supone un incremento del 6% con respecto a agosto de 2024

En agosto Canarias recibió 1.235.965 turistas extranjeros, una cifra récord para ese mes. EP

Canarias recibió en agosto 1.235.965 turistas extranjeros, la mayor cantidad jamás anotada en dicho mes en las islas en toda la serie histórica. Eso supone una subida del 6 % respecto a un año atrás, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El archipiélago también sumó otro récord en el acumulado de visitantes internacionales de enero a agosto, al alcanzar un montante de 10.307.160. Un 4,5 % más que en igual periodo de 2024 y un dato inédito hasta ahora, pues nunca antes había llegado a la cifra de diez millones en el octavo mes de un ejercicio, de acuerdo a la última Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras Frontur.

((Habrá ampliación))