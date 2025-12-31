ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

En España, uno de cada cinco menores migrantes no acompañados entre 16 y 17 años tiene ya un empleo

RTVC
RTVC

Nama llegó en cayuco a El Hierro hace dos años huyendo de la guerra de Mali. Ahora estudia cocina en La Gomera y ya ha encontrado trabajo en un hotel de la isla

Nama llegó en cayuco a El Hierro hace dos años huyendo de la guerra de Mali. Quería tener una «oportunidad mejor y que en mi país era muy difícil de conseguirla». Ahora estudia cocina en La Gomera y ya ha encontrado trabajo en un hotel de la isla.

Informa RTVC.

Con 17 años, estudia FP de Cocina y ha encontrado trabajo ya en un hotel de la Gomera. «Es un chico que lleva muy poco tiempo cocinando, pero lo hace de maravilla. Yo creo que tiene futuro como chef y con nosotros también», señala Carlos Barroso, jefe de cocina en Bancal.

Nama es uno de los 616 menores no acompañados que está trabajando en España, el 18% del total. El joven ha sido incluso elegido por sus compañeros como empleado del año. «Sí, la verdad que está muy bien el ambiente y hay buen compañerismo», señala Nama.

En España, uno de cada cinco menores migrantes no acompañados entre 16 y 17 años tiene ya un empleo
En España, uno de cada cinco menores migrantes no acompañados entre 16 y 17 años tiene ya un empleo.

El número de menores no acompañados con trabajo se ha multiplicado por tres en los últimos tres años. Esta noche de fin de año, Nama será uno de los encargados de preparar la cena de fin de año en este establecimiento gomero. Y sí, ya sabe hacer una pella de gofio.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Clavijo apela al diálogo para afrontar los retos de 2026 y avanzar en la construcción de una “Canarias para los canarios”

Las noticias más seguidas en RTVC.es este 2025

Televisión Canaria despide 2025 desde La Frontera, El Hierro, con las tradicionales Campanadas de Fin de Año

Fran Cabrera y Raquel Cabrera, los primeros en cruzar la meta de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Aforo completo de corredores en la San Silvestre San Cristóbal de La Laguna 2025

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025