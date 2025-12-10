El Gobierno impulsa este servicio en los municipios de Garachico, San Miguel, Santa Úrsula, Agüimes y Gáldar, desde donde darán servicios a las diferentes comarcas

Vídeo RTVC.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias pone en marcha los equipos itinerantes del servicio de valoración de la discapacidad con el objetivo de agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que desplazarse de su municipio. La iniciativa se enmarca en el proyecto Itinera y está financiada a través del Fondo Social Europeo con una inversión anual de un millón de euros.

La consejera Candelaria Delgado acudió este miércoles al primer centro instalado en el municipio tinerfeño de Garachico. Uno de los cinco que se instalarán en un principio en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Precisó que además de los profesionales habituales de cada equipo “tendremos un trabajador social Hará funciones de asesoramiento e información en materia de discapacidad a la población de la zona que lo necesite”.

Bienestar Social pone en marcha los equipos itinerantes de valoración de la discapacidad.

La consejera puso en valor que con estos equipos itinerantes “descongestionamos los centros base. Y lo más importante, las personas con discapacidad no tendrán que desplazarse hasta la capital”. “Aquí aplicaremos también el nuevo decreto. Daremos prioridad a menores, personas mayores y valoraremos la vulnerabilidad social asociada al expediente”, constató.

El alcalde de Garachico, José Heriberto González, se congratuló de la puesta en marcha de esta iniciativa “que hace dos años empezó a gestarse con la Consejería”. Y que, en su opinión, “solventará las penalidades de muchas personas con discapacidad para desplazarse”. “En Garachico, la Isla Baja, con los problemas de movilidad que todos conocemos, tener este centro para atender a ciudadanas y ciudadanos de esta comarca. Que puedan venir aquí cómodamente y hacer esas gestiones. es un avance importantísimo”, manifestó.

Este equipo instalado en Garachico atenderá a las personas residente en El Tanque, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico e Icod de los Vinos.