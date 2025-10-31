De acuerdo con Enaire, en las maniobras han participado más de 50 aviones entre cazas F-18M, Eurofighter, F-16, F-15E y Su-30MKI

Imagen archivo RTVC.

Enaire colaboró «activamente» con el Ejército del Aire y del Espacio en las maniobras militares del ejercicio internacional Ocean Sky 2025. Cabe destacar que desde el 15 de octubre hasta este viernes han sido llevadas a cabo sobre el océano Atlántico en las inmediaciones de Canarias. Según destacó en un comunicado.

Navegación aérea

El gestor estatal de navegación aérea señaló que junto a los aviones españoles participan fuerzas aéreas de Alemania y Grecia. Así como Portugal, India y Estados Unidos.

«El éxito del ejercicio internacional Ocean Sky 2025 demuestra también la excelente coordinación civil-militar entre Enaire y el Ejército del Aire y del Espacio, coordinación que es un referente europeo en la gestión del espacio aéreo compartido», ha resaltado el director de Coordinación Civil-Militar de Enaire, Juan Ángel Treceño.

Fase de ejecución

Además, Treceño señaló que este «logro» no se limita a la fase de ejecución, sino que es fruto de una «rigurosa planificación y del esfuerzo coordinado» de un amplio equipo humano.

De acuerdo con Enaire, en las maniobras han participado más de 50 aviones entre cazas F-18M, Eurofighter y F-16. Además de F-15E y Su-30MKI. Del mismo modo, la mayoría de los cuales operaron desde la Base Aérea de Gando en Gran Canaria.

Tránsito Aéreo

Asimismo, los profesionales del gestor estatal de tráfico aéreo de España han coordinado los vuelos civiles con los militares desde el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Enaire en Canarias y la Torre de Control de Gran Canaria.