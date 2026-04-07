La cita Con Letras Asiladas, organizada por el Cabildo de Lanzarote y coordinada por la escritora Mare Cabrera, se celebrará hasta el próximo 10 de abril

El encuentro literario Letras Aisladas regresa a El Almacén con una mirada a la creación en Canarias

El Cabildo de Lanzarote presenta una nueva edición de Letras Aisladas, el encuentro literario coordinado por la escritora Mare Cabrera, que se celebra en El Almacén desdehasta este viernes 10 de abril. La propuesta se consolida como un espacio de reflexión y encuentro en torno a la literatura hecha en Canarias, poniendo el foco en las voces que escriben desde el territorio insular.

El encuentro reúne a autores y autoras cuyas obras nacen en el archipiélago con el objetivo de compartir puntos de vista, inquietudes y procesos creativos vinculados a la experiencia de habitar y escribir desde las islas.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, ha destacado que “Letras Aisladas pone el foco en la literatura que se escribe hoy en Canarias, dando visibilidad a autores y autoras que están construyendo nuevas miradas desde el archipiélago”. En este sentido, añade que “con este tipo de encuentros queremos acercar esas voces al público y reconocer el trabajo de quienes están aportando riqueza a nuestro panorama literario”.

La literatura desde lo insular

Letras Aisladas plantea una reflexión sobre los textos vinculados con Canarias, ya sean ficticios o basados en la realidad, escritos en prosa o en verso, pero conectados con la experiencia de vivir en el archipiélago. La propuesta pone en valor una literatura marcada por el paisaje, la condición insular y las particularidades del español hablado en las islas.

El encuentro propone así un acercamiento a una forma de creación que, sin renunciar a lo universal, se construye desde un contexto específico, donde el territorio, la distancia y la identidad influyen de manera directa en la escritura.

En esta edición participarán Jesús Giráldez, Daniel María, Elena Correa, Lana Corujo, Guacimara Hernández, Manuel Torres Stinga, Gonzalo Ortega y Zebensuí Rodríguez, configurando un programa que combina distintas generaciones, estilos y formas de entender la escritura.

Programa

Martes 7 abril 19.30 h

Conversación con el escritor Jesús Giráldez

A propósito de sus libros La maldita literatura canaria (2023) y El emperador del Sáhara (2025)

Miércoles 8 y jueves 9 abril 17 h

Taller de creación literaria

Escribir es recordar. Escribir es inventar

Imparte escritora Lana Corujo

Plazas agotadas

Miércoles 8 abril 19.30 h

Conversación con el escritor Daniel María

A propósito de sus novelas Antiguas boquitas pintadas (2024) y El jardín del invierno (2025)

Jueves 9 abril 19.30 h

Conversación con la escritora Elena Correa

A propósito del libro de relatos “Niñas sucias” (2025)

Viernes 10 abril 19 h

Conversación con el escritor Gonzalo Ortega Ojeda

A propósito de su libro La tejedora de sueños rotos y otras narraciones (2025)

Viernes 10 abril 20.30 h

Mesa redonda sobre el español hablado en Lanzarote y su vinculación con la literatura con Manuel Torres Stinga, Gonzalo Ortega y Zebensuí Rodríguez, moderada por Mare Cabrera.