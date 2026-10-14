El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo

Urna en mesa electoral. Imagen de archivo. Agencias

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con casi 12 puntos sobre el PP -el doble que hace un mes- en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal. Un hecho que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre. Mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo. Eso eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1 % (cuatro décimas más). Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.

La vivienda sigue como el principal problema de los ciudadanos

La vivienda repite como el principal problema de los ciudadanos en España (55,7 %), por delante de la inmigración (20,9 %) y de la crisis económica (20,3 %), y el 82,3 % de los españoles cree que hay que priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, según el barómetro de octubre del CIS.

De acuerdo con este barómetro, realizado a partir de más de 5.000 entrevistas realizadas del 1 al 6 de octubre y que incluye temas de actualidad como la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la vivienda, en primer lugar, con el 33,8 %; la crisis económica, con el 30,3 %; y la sanidad, con el 24 %.

El CIS también ha preguntado a los ciudadanos sobre los dos nuevos reales decretos ley de vivienda y el 52,1 % está en contra de la prórroga automática de los alquileres y que estos sean indefinidos, tal y como contempla el segundo de los decretos.

Cabe recordar que tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó ya el pasado 8 de octubre un barómetro elaborado en colaboración con el Ministerio de Vivienda en el que El 91 % de encuestados pedía más vivienda pública y un 76 % intervención estatal.

Desahucio de MariCarmen Abascal

Tras el desahucio de Maricarmen Abascal a los 87 años de edad, recientemente fallecida, y las protestas sociales que ha provocado en distintas ciudades españolas y que continuarán con una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre, el 88,9 % de los consultados asegura que ha oído hablar de este caso. Entre quienes han oído hablar de este desahucio, el 75,1 % cree que tiene «mucha o bastante» importancia y un 22,7 % afirma que «poca o ninguna».

El 57,1% de los que conocen el caso de Maricarmen creen que la protección de personas vulnerables es el aspecto más importante a tener en cuenta en estas situaciones y el 32,7 % opina que lo importante es el cumplimiento de la ley y los contratos. El 7,1 % considera que son dos aspectos para valorar por igual.

Por otro lado, el 82,3 % de los españoles coincide en que hay que priorizar «el derecho a la vivienda como un derecho constitucional».

Más de la mitad de los encuestados es contrario a la prórroga automática del alquiler

El CIS también ha preguntado a los ciudadanos sobre los dos nuevos reales decretos ley de vivienda y el 52,1 % está en contra de la prórroga automática de los alquileres y que estos sean indefinidos. El 47,2 % valora «muy o bastante» positivamente los decretos, y el 42,3 % «muy o bastante» negativamente.

El 80,4 % conoce que el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda. Entre los que están informados sobre el decreto, el 33,6 % de los encuestados los valora «bastante positivamente», el 24,5 % «muy negativamente». Además, el 17,8 % lo ve «bastante negativamente» y el 13,6 % «muy positivamente».

Entre las medidas de esos decretos, el 87,9 % está favor de la línea de crédito de 50.000 euros del ICO sin intereses para la compra de la primera vivienda, el 81,4 % a favor de rebajas de impuestos a propietarios que bajen o congelen el alquiler y el 81,4 % de rebajas de impuestos a los inquilinos.

El 75,1 % está a favor de un impuesto generalizado del 10 % a los pisos turísticos y el 48,1 % cree que el Estado debería tener mayores competencias para mejorar el acceso a la vivienda.