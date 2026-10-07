Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

La anciana desahuciada en Madrid el 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, ha fallecido este miércoles en Madrid tras quince días hospitalizada

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años a la que desahuciaron el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

Maricarmen minutos antes de su desahucio, el pasado 23 de septiembre de 2026, en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para que no la desahuciaran del piso de alquiler en el que residió 71 años en el madrileño distrito de Retiro, avivó las protestas por el derecho a la vivienda que desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que después derogó el Congreso.

«Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen», ha señalado el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde ha lamentado que «si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».