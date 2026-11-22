La avería ha obligado a prestar el servicio con autobuses, lo que ha provocado la formación de largas colas de pasajeros en estas terminales

El operador del tren entre la terminal T4 del aeropuerto madrileño de Barajas y su satélite (T4S), Alstom, está trabajando para solucionar una incidencia técnica que ha sufrido este domingo dicho servicio, que ya opera en uno de los sentidos, según ha informado Aena en su cuenta X.

Imagen archivo RTVC.

La avería ha obligado a prestar el servicio con autobuses, lo que ha provocado la formación de largas colas de pasajeros en estas terminales del aeropuerto madrileño.

Vuelo internacional

El gestor aeroportuario recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación al aeropuerto, mientras señala que Alstom sigue trabajando para normalizar el servicio.

Entretanto, han sido varios los usuarios atrapados por dicha incidencia que han colgado fotos en sus redes sociales donde se pueden apreciar las colas que se han formado en la terminal.

Aena ha agradecido a través de su cuenta X a compañías aéreas, agentes de handling, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y a todo el personal «su colaboración para que la afección a los pasajeros sea la mínima posible».