La UD Las Palmas se enfrenta al Albacete Balompié el próximo viernes

Enrique Clemente, defensa de la UD Las Palmas, declaró este miércoles que, tras analizar el juego del Albacete Balompié —rival del próximo viernes en el Estadio de Gran Canaria—, no quiere un partido “de ida y vuelta”, sino que prefiere que el equipo amarillo mantenga el “control” para intentar sumar una nueva victoria en casa.

Enrique Clemente espera que el equipo «tome el control» ante el Albacete. Imagen de la UD Las Palmas

El aragonés aseguró en rueda de prensa que el conjunto manchego tiene futbolistas «con desequilibrio y velocidad», que no se va a encerrar atrás, y deja jugadores «descolgados» en ataque cuando le toca defender, por lo que deberán especial cuidado con sus «transiciones».

Mantener la filosofía de juego

Clemente afirmó que una de las claves para la buena clasificación del equipo esta temporada, en la parte alta de la tabla, es «el rigor defensivo», como demostraron el pasado viernes en Valladolid (0-1), donde supieron jugar «a ese otro fútbol».

El jugador maño subrayó que deben tener claro el «camino» a seguir para lograr el ascenso, y evitar «desviarse» del mismo con factores externos que les puedan hacer «perder el rumbo».

En el aspecto personal, el jugador reconoció que está viviendo una de sus mejores temporadas como profesional, y lo achaca a la confianza que le ha dado Luis García, con quien comparte su filosofía «de fútbol y de entender el juego», pero no se conforma con lo hecho hasta ahora y quiere «mejorar» sus prestaciones.

El dueño del lateral izquierdo del conjunto isleño -pese a ser central-, prefiere «tomar distancia» en lo relativo a su posible renovación de contrato y centrarse «en el fútbol», aunque admite que está «muy feliz» no solo por su rendimiento deportivo, sino también en su vida personal en Gran Canaria.