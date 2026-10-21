El paquete de mejoras en prestaciones sociales ante acontecimientos catastróficos, para cuidar a hijos con enfermedad grave, por menopausia incapacitante, violencia de género, viudedad o terrorismo

Boletín Oficial del Estado (BOE) Imagen de recurso. Gobierno de España

El paquete de mejoras en prestaciones sociales para trabajadores y familias ante acontecimientos catastróficos, para cuidar a hijos con enfermedad grave, por menopausia incapacitante, violencia de género, viudedad o terrorismo entran en vigor este miércoles, aunque con algunas salvedades.

Según el decreto ley que recoge estas medidas y que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), no será hasta el día 23 de octubre cuando entrarán en vigor los efectos sobre las mejoras en reducciones de jornada y en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Los cambios en pensiones extraordinarias por actos de terrorismo y la nueva cuantía máxima de los anticipos alimenticios en las pensiones producirán efectos el día primero del mes siguiente al de la publicación, es decir el 1 de noviembre.

El 1 de diciembre empiezan a operar los cambios en prestaciones por incapacidad temporal (IT).

Y la modificación del artículo 309 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la cotización en los supuestos de reconocimiento de una prestación económica previa a la regularización anual en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), producirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Mejora de la acción protectora

Este decreto incorpora un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la acción protectora y al perfeccionamiento de la gestión de determinadas prestaciones.

Para ello, aborda las nuevas realidades sociales y sanitarias que requieren respuestas específicas del sistema, así como las disfunciones detectadas en la aplicación de la normativa vigente, que es preciso corregir para reforzar la coherencia del sistema, su eficacia y la seguridad jurídica.

Asimismo, la norma introduce ajustes orientados a garantizar una mayor suficiencia y equidad en la protección dispensada, así como a asegurar una respuesta homogénea ante situaciones de carácter extraordinario, contribuyendo en su conjunto a la mejora del funcionamiento del sistema de la Seguridad Social.