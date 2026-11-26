Con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas que estarán disponibles a partir de este sábado para el seguimiento en tiempo real sobre todo el proceso

Urna en elecciones. Imagen de recurso EFE



El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre, y que estarán disponibles a partir de este sábado.

La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.com, y la app móvil Elecciones Generales 29N, que se podrá descargar en los markets de las plataformas Android e iOS, ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso. En concreto, podrá accederse a los datos de constitución de las mesas electorales, los índices de participación durante la jornada de elecciones y los resultados provisionales al cierre de los colegios.

La web y la app dan acceso a un simulador de pactos

La plataforma ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propias simulaciones de mayorías entre las diferentes fuerzas que obtengan representación en el Congreso. La web y la app dan acceso a un simulador en el que se podrán ensayar diferentes fórmulas de suma de bloques que el usuario podrá guardar y editar para hacer tantas pruebas como desee.

El apartado de Constitución de Mesas ofrece gráficos sobre el número de mesas constituidas y el porcentaje que representa sobre el total de Mesas y del censo, además de la estadística sobre el censo. Los datos que se irán ofreciendo permitirán acceder tanto al total nacional como a su desglose por comunidades autónomas y provincias.

El espacio de la web reservado para Avances de participación mostrará los datos disponibles a las 14:00 y a las 18:00 horas de la jornada electoral, así como su comparativa con las mismas franjas horarias en las elecciones generales de 2023. Como en el bloque anterior, los datos se mostrarán también por comunidades autónomas y provincias en un menú desplegable o bien a través de un mapa de España interactivo que permite clicar directamente sobre la comunidad autónoma deseada.

Desde las 21 horas, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, la página web y la aplicación móvil empezarán a difundir los primeros resultados del escrutinio en los distintos colegios electorales, que podrán consultarse en tiempo real desde el apartado de Resultados provisionales que, a su vez, se despliega en Congreso y Senado. En ambas subsecciones se muestra la gráfica de composición de cámara según los datos que vayan llegando, el listado de representación por partidos y los votos recibidos por cada uno, tanto en términos absolutos como porcentuales.

Datos agregados

Los gráficos mostrarán la distribución de los 350 diputados y los 209 senadores que saldrán elegidos en todo el territorio nacional, incluyendo la comparativa con los resultados de las últimas elecciones de 2023. Desde el buscador se podrá acceder, además, a los datos de comunidades autónomas y provincias que el usuario podrá guardar en su apartado de Favoritos para consultar su evolución a medida que se vaya disponiendo de más información.

Un espacio incluido dentro del apartado de resultados permitirá al usuario realizar consultas específicas por candidaturas para conocer el número de votos por partido o agrupación, los representantes obtenidos en cada caso y el porcentaje de sufragios logrados sobre el total de los emitidos.

El índice de participación definitivo al cierre de los colegios electorales será otro de los ítems que incluyan tanto la web como la app, con los datos de abstención y las cifras de votos emitidos, válidos, en blanco y nulos en cada provincia y comunidad autónoma, así como su comparativa con las elecciones generales de 2023.

Seguimiento en vivo de las ruedas de prensa

Las habituales comparecencias de la jornada electoral podrán seguirse vía streaming a través de la aplicación móvil y de la web de resultados electorales El domingo 29 de noviembre la primera intervención será a las 10:30 horas para informar del inicio de la jornada electoral y la constitución de mesas; a las 14:30 horas se ofrecerá el primer avance de participación; y el segundo, a las 18:30, todos estos horarios con una hora menos para Canarias.

Alrededor de las 22:30 horas, se emitirá en streaming la comparecencia de la ministra Portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer la información provisional de resultados.

Diseño adaptativo, accesibilidad y seguridad

El diseño de la web es adaptativo para permitir que el contenido se ajuste de forma óptima al tamaño y aspecto del dispositivo electrónico que se emplee durante la navegación, ya sea un móvil, una tableta o cualquier dispositivo.

El portal cumple con la normativa vigente de accesibilidad a los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, recogida en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, y en la Directiva 2016/2102, de 26 de octubre, y respeta las normas de accesibilidad de la Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).