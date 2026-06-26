El ministro de Política Territorial expresa su preocupación por los españoles desaparecidos, entre ellos varios canarios, y destaca el estrecho vínculo entre Canarias y Venezuela

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su profunda consternación por las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela, que dejan cientos de víctimas y decenas de españoles desaparecidos. El dirigente aseguró que sigue de cerca la evolución de la situación y mantiene contacto con las autoridades diplomáticas españolas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo. EFE

«Lo primero es una absoluta consternación, estamos impactados, en shock tras lo ocurrido con estos terremotos», afirmó Torres, quien explicó que ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y también con el delegado del Gobierno de España en Caracas, Julio Cruz, para conocer la evolución de la emergencia.

Preocupación por los canarios desaparecidos

El ministro destacó la incertidumbre que rodea a los ciudadanos españoles afectados por la catástrofe y señaló que entre los 90 españoles desaparecidos también figuran canarios y canarias y que «hay mucha incertidumbre, todavía tenemos que ir viendo cómo caminan las próximas horas», manifestó.

Torres recordó además que ya se han activado los mecanismos de ayuda internacional para responder a la emergencia y expresó su preocupación desde un plano personal. «Ya se han arbitrado los mecanismos de la ayuda internacional y bueno, como canario, que conozco a personas que están desaparecidas, pues lógicamente estamos todos muy afectados», añadió.

El ministro concluyó su intervención poniendo el acento en la estrecha relación histórica y emocional que une a Canarias con Venezuela, un país que durante décadas acogió a miles de emigrantes del archipiélago ha asegurado que, «en Canarias se han sentido estos terremotos en el corazón.», afirmó.