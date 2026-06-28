Un equipo de TVC consiguió llegar esta madrugada a Caracas para informar sobre la tragedia causada por los terremotos en Venezuela

La redactora Silvia Luz y el cámara Aitor Rodríguez ya informan desde el país sudamericano para acercar a los canarios la realidad de la emergencia

Un equipo de Televisión Canaria consiguió llegar durante la madrugada de este sábado a Caracas para informar sobre el terreno de la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela y acercar a los espectadores la realidad que vive el país tras la tragedia.

La redactora Silvia Luz Hernández y el cámara Aitor David Rodríguez completaron un complejo desplazamiento internacional marcado por las dificultades operativas derivadas de la emergencia. El recorrido incluyó escalas en Bogotá y Panamá antes de llegar a Valencia, desde donde continuaron por carretera hasta Caracas. Las complicaciones en las comunicaciones, las limitaciones operativas y la situación de algunas infraestructuras obligaron a adaptar el viaje prácticamente sobre la marcha para lograr acceder al país y comenzar el trabajo informativo desde la capital venezolana.

Desde su llegada, el equipo de Informativos Televisión Canaria trabaja ya sobre el terreno para ofrecer información de primera mano sobre la evolución de la crisis, la situación de la población afectada y las consecuencias que está dejando la emergencia en distintas zonas del país.

El administrador general de RTVC, César Toledo, ha destacado el esfuerzo realizado para hacer posible este despliegue informativo. “Desplazar un equipo hasta la zona afectada ha supuesto un importante reto logístico por las graves dificultades que presenta la situación sobre el terreno. Las incidencias en las infraestructuras, las limitaciones en las comunicaciones y las complicaciones para acceder al país obligaron a valorar distintas alternativas hasta hacer posible la llegada de nuestros profesionales”, señaló.

Toledo subrayó además que la presencia de RTVC en Venezuela responde al compromiso de servicio público del ente. “Como medio público, entendíamos que teníamos que estar allí. Nuestra solidaridad está con el pueblo venezolano y, de manera muy especial, con la amplia comunidad canario-venezolana, que vive con enorme preocupación esta tragedia por los profundos lazos familiares e históricos que unen a Canarias y Venezuela”, afirmó.

El administrador general añadió que RTVC ha querido reforzar su papel informativo en una emergencia de especial sensibilidad para Canarias. “RTVC ha querido dar un paso al frente para ofrecer información directa, rigurosa y de primera mano. Somos una de las primeras televisiones en conseguir desplazar un equipo a la zona del desastre, porque creemos que el servicio público también consiste en estar presentes donde ocurren los acontecimientos y acercar esa realidad a los ciudadanos con el máximo rigor y compromiso”, concluyó.

Cobertura especial desde el inicio de la emergencia

Desde que se conocieron los primeros terremotos, los servicios informativos de RTVC mantienen una cobertura especial y permanente de la situación con avances informativos, conexiones en directo y seguimiento continuo a lo largo de toda la jornada tanto en televisión como en radio, web y redes sociales.

Los distintos espacios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria han dedicado una atención especial a la emergencia para explicar el alcance de los seísmos y las consecuencias humanas y sociales de la tragedia.

Además de la información de última hora, la cobertura ha incorporado testimonios de venezolanos residentes en Canarias, canarios con familiares en las zonas afectadas, expertos y representantes institucionales para analizar la situación y resolver dudas de la ciudadanía.

La emergencia se sigue con enorme preocupación en Canarias debido a los profundos vínculos históricos, familiares y emocionales que unen al Archipiélago con Venezuela, donde residen miles de personas con raíces canarias y numerosas familias mantienen contacto directo con las zonas afectadas.

Información permanente en televisión, radio, web y redes sociales

La cobertura especial continuará durante los próximos días en todos los soportes de RadioTelevisión Canaria, con conexiones desde Venezuela, seguimiento permanente de la evolución de la emergencia y especial atención a la situación de la comunidad canario-venezolana.

Rtvc.es mantiene activa una cobertura continua con las últimas novedades sobre la situación, mientras que los perfiles oficiales de RTVC en redes sociales continúan ofreciendo información actualizada e imágenes sobre el terreno.

Con este despliegue especial, RTVC reafirma su compromiso de servicio público y su voluntad de ofrecer una información cercana, rigurosa y útil en un momento de enorme preocupación para miles de familias canarias.