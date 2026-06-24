Se podrá disfrutar de este menú en el Hotel Escuela de Santa Brígida el 30 de junio y 1 de julio, y en el de Santa Cruz de Tenerife el 7 y 8 de julio

Menú de Hecansa elaborado para el Papa León XIV en su visita a Gran Canaria.

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario, incorporará a la oferta gastronómica de sus restaurantes, de forma temporal, una selección de los platos que un equipo de profesionales y alumnado de la entidad sirvió al papa León XIV en Gran Canaria.

La propuesta está compuesta por una crema de berros de Firgas con canelón de calabacín relleno de queso y gofio de Hermigua. Prensado de cochino negro envuelto en coles de orilla, acompañado de calabacín baby y chicharrón sobre hummus de zanahoria, y un cremoso de chocolate en diferentes texturas con confitura de naranjas de Gran Canaria. El menú se completa con una copa de vino, agua y café, según informa la Consejería.

Fechas y restaurantes

Esta experiencia gastronómica estará disponible los próximos días 30 de junio y 1 de julio en el restaurante del Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran Canaria, y los días 7 y 8 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz, en Tenerife. El precio del menú será de 25 euros por persona y requerirá reserva previa.

«Los profesionales de Hecansa hicieron un magnífico trabajo durante la estancia del papa León XIV en Gran Canaria y ahora queremos que quienes visiten los restaurantes de los hoteles escuela puedan conocer no solo una parte de esas elaboraciones, sino también el esfuerzo que hubo detrás de cada plato», ha destacado la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Por su parte, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, ha celebrado la «gran profesionalidad y coordinación» del equipo que representa. «Desde el diseño de los menús hasta el servicio y la logística, supuso un trabajo conjunto que refleja la capacidad de Hecansa para llevar a cabo con éxito este tipo de encargos».

De este modo, los restaurantes de Hecansa recuperan parte del trabajo desarrollado para una visita que supuso «un reto» organizativo y gastronómico para el equipo.