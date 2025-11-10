El entrenador Ermis Papakonstantinou retorna así a la institución amarilla para hacerse cargo del filial en la Liga U

Según ha informado este lunes la entidad canaria en un comunicado, el entrenador Ermis Papakonstantinou dirigirá al Dreamland Gran Canaria de Liga U lo que resta de campeonato tras la dimisión de Pablo Melo.

El técnico retorna a la que ya fuera su casa en diversas etapas, siendo la más reciente la del curso 2023/2024 cuando dirigió al cadete masculino.

Papakonstantinou tiene un gran bagaje como formador de talento joven en el baloncesto canario más allá de sus temporadas como entrenador de categorías de formación en el Club Baloncesto Gran Canaria tras formar parte de instituciones como Canterbury School, CB San Isidro, o más recientemente el Santa Lucía Basket, entre otras.

El técnico canario también ha formado parte del cuerpo técnico de varias selecciones inferiores de España. El experimentado entrenador se suma así a un equipo que ha firmado un gran inicio de curso, con un balance de 4-0 que le permite liderar el Grupo B de la Liga U.

El equipo amarillo buscará ampliar su buen arranque en la disputa de la quinta jornada, que llevará al Gran Canaria a visitar la pista del UCAM Murcia el viernes a las 18:00 horas.