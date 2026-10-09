Escoltan a un cayuco localizado al sureste de El Hierro con unas 100 personas a bordo

El cayuco transporta a un centenar de personas y lo localizó el radar eco SIVE de la Guardia Civil en la tarde de este viernes al sureste de El Hierro

Salvamar de Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo acompañó en la tarde de este viernes a un cayuco localizado navegando a diez millas al sureste de la isla de El Hierro. La embarcación irregular tendría a bordo a unas 100 personas migrantes, según una primera estimación ofrecida por el organismo.

La alerta la dieron tras la detección por el radar eco SIVE de la Guardia Civil, sobre las 16.07 horas de este jueves, por lo que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Dipha, que localizó a la embarcación y la acompañó hasta el puerto de La Restinga, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

Con esta llegada, serías ya unas 638 las personas desembarcadas en Canarias desde el jueves.