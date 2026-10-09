Salvamento Marítimo desembarca en Lanzarote a 136 personas rescatadas de dos neumáticas precarias durante la madrugada, con estas, Canarias acumula 418 personas

Dos nuevas neumáticas elevan a 418 las llegadas a Canarias desde el jueves. Salvamento Marítimo

Dos nuevas neumáticas con 136 personas a bordo han llegado esta madrugada a Lanzarote, lo que eleva a 418 el número de migrantes rescatados y desembarcados en Canarias desde el jueves.

Según los datos facilitados por distintos servicios de emergencia, las últimas operaciones se han desarrollado en aguas próximas a la isla lanzaroteña.

La primera embarcación llegó al puerto de Arrecife a las 01.20 horas a bordo de la Guardamar Urania, con 76 personas de origen subsahariano y magrebí.

418 nuevas llegadas a Canarias

Horas después, sobre las 06.00, la Salvamar Acrux desembarcó en el mismo puerto a otras 60 personas de origen magrebí que viajaban en una segunda neumática.

Estos dos rescates se suman a los 282 realizados durante el jueves en Lanzarote y El Hierro.

En total, las operaciones de las últimas horas han permitido auxiliar a 418 personas que viajaban en embarcaciones precarias y trasladarlas a ambas islas.