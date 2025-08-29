La selección española está obligada a ganar tras un decepcionante debut contra Georgia

España se enfrentará este sábado a las 19:30 (hora canaria) a Bosnia y Herzegovina, selección que inauguró este torneo europeo con una victoria frente a Chipre, anfitriona del Grupo C del Eurobasket.

Tras el mal sabor de boca dejado por el debut español, el equipo dirigido por Sergio Scariolo intentará lograr su primera victoria en una fase de grupos que plantea grandes dificultades, debido a las numerosas bajas que sufre la selección.

España busca su primera victoria en el Eurobasket frente a Bosnia y Herzegovina. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

El combinado español acusa la falta de experiencia y creatividad en la zona ofensiva que se mostró durante el encuentro frente a Georgia donde el poco acierto desde la línea de 6,75 y el rebote también pasaron factura a ‘La Familia’.

Nurkic, la figura a seguir en el equipo bosnio

España jugará su segundo partido con un planteamiento colectivo aún por mejorar, tras las malas sensaciones dejadas frente a la selección georgiana. La inexperiencia, unida a las numerosas lesiones, pasó factura en un debut doloroso que el conjunto español espera superar con creces.

La figura a seguir dentro de la selección balcánica es el pívot Jusuf Nurkić, jugador de los Utah Jazz, quien cerró el partido frente a Chipre con 18 puntos y 6 rebotes en 21 minutos de juego. Sus 11 temporadas en la NBA aportan experiencia a un equipo que también cuenta con otros nombres destacados, como Edin Atić, alero del Río Breogán.

El equipo bosnio ganó a Chipre por una diferencia de 27 puntos (91-64), dejando buenas sensaciones ante la anfitriona del Grupo C, que también incluye a Grecia, Italia, Bosnia y Herzegovina, Georgia y la propia selección española.

Últimos enfrentamientos

Clasificación del Eurobasket