Un avión del Ejército del Aire traslada a 59 efectivos especializados, un equipo de la AECID y material de primera necesidad para apoyar la respuesta tras los terremotos

El avión fletado por el Ministerio de Defensa con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado durante la madrugada de este viernes con destino a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el país en la víspera.

Despega el avión de Defensa con efectivos de la UME en dirección a Venezuela para apoyar en las labores de rescate. Ministerio de Defensa

La aeronave, un A330 del Ejército del Aire, transporta a 59 efectivos de la UME, según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles a través de un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press.

Especialistas en rescate urbano

Fuentes del Ministerio de Defensa detallaron que entre los efectivos viajan rescatistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra, un contingente preparado para intervenir en escenarios de gran complejidad.

La unidad Urban Search and Rescue constituye uno de los equipos de élite de la UME y cuenta con una alta especialización en la localización, estabilización y extracción de personas atrapadas bajo edificios derrumbados, estructuras colapsadas o en espacios confinados tras grandes catástrofes.

Ayuda humanitaria y evaluación de necesidades

El operativo español también incluye un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se encargará de realizar una primera evaluación sobre el terreno.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro José Manuel Albares comunicó a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que en el avión viaja «un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias». La aeronave también transporta material de primera necesidad, entre el que figuran mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

Refuerzo desde la Comunidad de Madrid

Al despliegue estatal se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid, que activó este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) para reforzar las labores de ayuda internacional.

Una vez lleguen a Venezuela, todos los equipos se desplazarán hasta las zonas afectadas por los seísmos para apoyar las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, según informó Emergencias de la Comunidad de Madrid.