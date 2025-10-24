Victoria de España ante Suecia que se acerca a otra final europea

España consigue la victoria en la ida de las semifinales de la Women’s Nations League con dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina

España noquea a Suecia y acaricia otra final europea / RFEF

La Selección Española consigue la victoria con una exhibición de fútbol a Suecia (4-0) en el estreno de Sonia Bermúdez como seleccionadora en La Rosaleda (Málaga). En el partido correspondiente a la ida de semifinales de Liga de Naciones, Alexia Putellas marcó dos goles y Claudia Pina otros dos.

En el partido se lesionó la delantera barcelonista Salma Paralluelo, que se retiró entre lágrimas por su rodilla. Por ella entró Claudia Pina que acabó siendo nombrada como mejor jugadora del partido. Además, tuvieron minutos, en sus respectivos regresos, tanto la central Mapi León, que jugó los 90 minutos, como la delantera Jenni Hermoso, que entró como recambio al final del choque.

Dos de dos

Solo pasaron diez minutos para que Alexia Putellas expresara en el campo que hay cosas que nunca cambian, y su calidad es un ejemplo. Clavó una falta directa para el 1-0 con un zurdazo imposible para la meta rival.

Pina recibió un gran pase por dentro de Ona Battle y en un giro rápido dentro del área la cruzó con potencia para que Falk solo pudiera rozarla ligeramente con la punta de los guantes, pero no como para evitar el 2-0 para el delirio del público en La Rosaleda.

Con un centro medido de Vicky López al segundo palo que remató sin éxito Pina y el larguero rechazó el balón hacia Putellas, que solo tuvo que empujarla para celebrar su doblete particular. El cuarto estuvo cerca, en las botas de Aitana o Navarro, pero las paradas de Falk lo impedían hasta que Claudia Pina firmó su doblete en el descuento para el definitivo 4-0.

Vuelta y posible final

La vuelta de la eliminatoria será el martes 28 de octubre a las 18:00 (hora canaria) en el Gamla Ullevi de Gotemburgo (Suecia). Si pasarán a la final, España se mediría ante el ganador del Alemania-Francia. La final también sería a doble partido entre el próximo 28 de noviembre y 2 de diciembre.