Durante las jornadas de feria, el stand de La Gomera ofreció información detallada sobre su oferta de alojamientos y sus paisajes

El Cabildo de La Gomera ha participado en la última semana en varias ferias de Noruega y Suecia para reforzar su posicionamiento como destino de referencia en el norte de Europa. En concreto, asistió a la 60plus Mässan de Uppsala y a la TravelXpo de Oslo, citas «claves» para captar a un perfil de viajero que prioriza la sostenibilidad, el contacto con la naturaleza y las experiencias de calidad frente al turismo de masas.

Imagen cedida.

Al respecto, la consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, ha valorado «positivamente» la acogida de la isla por parte de los visitantes en ambos eventos. Ha asegurado que la presencia de La Gomera en Uppsala y Oslo «ha sido fundamental para reafirmar» que la isla es el destino que «mejor responde a las expectativas actuales» del mercado escandinavo.

Presencia física

«Hemos detectado un interés creciente por un turismo pausado y consciente, donde la gastronomía y el patrimonio natural y cultural son los verdaderos protagonistas de la experiencia del viaje«, afirmó, según ha informado el Cabildo de La Gomera en nota de prensa.

También ha destacado la «importancia» de mantener una presencia física constante en estos mercados para fidelizar a un turista con un gasto medio superior. Añadió que el viajero nórdico «no sólo busca sol y playa; sino un destino con un compromiso real» con la sostenibilidad, que son valores que subrayó la isla «representa a la perfección gracias a su adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible«.

Reserva de la Biosfera

Así, resaltó, que con estas acciones, no solo se promociona «un lugar, sino un estilo de vida y un modelo de desarrollo responsable».

Durante las jornadas de feria, el stand de La Gomera ofreció información detallada sobre su oferta de alojamientos y sus paisajes, subrayando la condición de la isla como Reserva de la Biosfera y la excepcionalidad del Parque Nacional de Garajonay, así como respecto a la conectividad de la misma.