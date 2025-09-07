ES NOTICIA

El objetivo de La Gomera y el compromiso del Estado para convertirse en referente mundial de la sostenibilidad

Redacción RTVC
Redacción RTVC

‘Gomera 36’ fue iniciativa firmada por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo en el año 2023

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

La Gomera tiene como objetivo convertirse en un referente mundial de sostenibilidad. Por su parte, Gobierno de España ha apoyado mencionado iniciativa.

Imagen archivo RTVC.

Dos años después de la firma de la Estrategia, el Cabildo le ha pedido al Estado que no olvide sus compromisos con la isla colombina.

La estrategia es que se alcance de aquí al año 2036, de ahí su nombre, ‘Gomera 36’. Una iniciativa que firmó el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo en el año 2023.

El Cabildo espera que el compromiso del Estado esté cumplido dentro de 11 años.

