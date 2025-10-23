ES NOTICIA

España se suma al programa de la OTAN para comprar armas de Estados Unidos para Ucrania

RTVC / EFE
Pedro Sánchez confirmó esta decisión en declaraciones a periodistas en el Consejo Europeo en Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que España se sumará al programa de la OTAN por el que se comprará armas de Estados Unidos para Ucrania.

Sánchez confirmó esa decisión en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas y que tiene en su agenda un análisis de la situación en Ucrania.

El jefe del Ejecutivo informó de que en su conversación telefónica del pasado martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya le comentó la decisión de España de sumarse a ese programa de la Alianza.

