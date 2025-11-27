Un informe del CIS recoge que más de la mitad, un 57%, cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos y Estados Unidos

Dos de cada tres españoles ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años, y de ellos, más de la mitad (57 %) cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos y Estados Unidos.

Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años. Imagen de archivo de gente paseando por la Calle Castillo en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo recoge el avance de resultados del «Estudio sobre miedos e incertidumbres» que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta señala, además, que el 76,9 % de la población española se considera más bien optimista, mientras que el 14,5 % declara ser más bien pesimista.