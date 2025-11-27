Un informe del CIS recoge que más de la mitad, un 57%, cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos y Estados Unidos
Dos de cada tres españoles ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años, y de ellos, más de la mitad (57 %) cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos y Estados Unidos.
Así lo recoge el avance de resultados del «Estudio sobre miedos e incertidumbres» que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta señala, además, que el 76,9 % de la población española se considera más bien optimista, mientras que el 14,5 % declara ser más bien pesimista.