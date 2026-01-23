Los Encuentros Canarios en Cáncer de Mama reúnen a 80 profesionales para abordar diagnóstico, terapias y calidad de vida de las pacientes

Especialistas analizan en Tenerife los avances en el tratamiento del cáncer de mama en mujeres jóvenes. EFE

Unos 80 especialistas a nivel nacional se reúnen desde este viernes en La Laguna para debatir los últimos avances en el tratamiento personalizado y el abordaje integral del cáncer de mama en mujeres jóvenes, según ha informado el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Los Encuentros Canarios en Cáncer de Mama, coordinados por la oncóloga Josefina Cruz y el jefe de Investigación del HUC, Fernando Gutiérrez, abordarán desde el diagnóstico precoz y la investigación aplicada hasta la calidad de vida y la sexualidad de las pacientes, integrando un enfoque multidisciplinar.

Además, La inauguración estará a cargo de Mariola de la Vega, responsable de Programas Oncológicos del Servicio Canario de la Salud, quien presentará la actualización del Programa de Prevención del Cáncer de Mama en la comunidad.

Se tratarán diversos temas

Durante la primera jornada se tratarán las peculiaridades radiológicas y moleculares del cáncer lobulillar infiltrante, diferencias en el tratamiento quirúrgico entre subtipos lobulillar y ductal, y los límites de la reconstrucción mamaria según la edad. También se abordará el papel de la radioterapia en enfermedad oligometastásica y la humanización de los tratamientos oncológicos domiciliarios.

El sábado, la atención se centrará en la calidad de vida y la sexualidad de las pacientes, con la participación de profesionales y de una paciente que compartirá su experiencia.

Finalmente, La jornada concluirá con un debate de casos clínicos y conclusiones sobre la importancia de un abordaje integral que contemple no solo los avances terapéuticos, sino también las necesidades emocionales y sociales de las mujeres afectadas.