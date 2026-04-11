Se trata de un encuentro que se enmarca en una ronda de reuniones que mantendrá la NASA en el archipiélago

Una delegación de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) visitará este lunes el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) para conocer las capacidades asistenciales y recursos sanitarios y de medicina hiperbárica del centro y sus opciones de ser un punto de apoyo sanitario en caso de operaciones de rescate de astronautas.

HUC. Imagen archivo RTVC.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que agrega que se trata de un encuentro que se enmarca en una ronda de reuniones que mantendrá la NASA en el archipiélago para conocer sus recursos y capacidades dada su posición estratégica.

Ejecutivo regional

En este sentido, el Ejecutivo regional apuntó que la CCAA podría desempeñar un papel relevante como punto de apoyo sanitario en el caso de operaciones de rescate de astronautas o activación de escenarios de contingencias en el Atlántico, todo ello en el marco del programa Artemis para el regreso del ser humano a la Luna.

La delegación está integrada por el director médico de la NASA, James D. Polk; la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins; el jefe de división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias de la NASA, Travis Houser.

Servicio Canario de Salud

Por su parte, el acto contará también con la presencia del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; del gerente del complejo hospitalario, Rafael Martín; del gerente de IMETISA, Néstor Sánchez; y de la directora del Servicio de Urgencias Canario, Noemí González.